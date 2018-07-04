Компані: Нам не потрібно боятися Бразилії

Захисник збірної Бельгії Венсан Компані поділився очікуваннями на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Бразилії.

"Гра з бразильцями буде найважливішою для нинішнього покоління збірної Бельгії. Нам не потрібно боятися суперника, ми хочемо битися з кращими командами світу. Ми зможемо перемогти в п'ятницю лише в тому випадку, якщо будемо битися один за одного.

Бразилія – Бельгія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Перед матчем я обійму своїх бразильських партнерів по Манчестер Сіті, але як тільки гра розпочнеться, подібні речі підуть в сторону. Чим більше я поважаю когось, тим більше хочу перемогти його на футбольному полі", – цитує футоліста прес-служба збірної Бельгії.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Бразилія – Бельгія відбудеться у п'ятницю, 6 липня. Початок поєдинку – о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.