Компані: Манчестер Сіті має забути про важливість матчу проти Брайтона

Захисник Манчестер Сіті Венсан Компані вважає, що "містяни" не повинні тримати в голові важливість чемпіонського матчу проти Брайтона

"Нам слід уникати думки про те, що матч з Брайтоном – вирішальний у цьому сезоні. Так, це найважливіша гра сезону, і ми можемо виграти АПЛ.

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Зараз нам слід думати про прості речі, такі як Брайтон, який має купу сильних і слабких сторін. Ми повинні знайти спосіб боротися з сильними сторонами і використовувати слабкі місця.

Ви повинні переконатися, що ви в хорошій формі: добре виспались, поснідали і зіграти. Я не думаю про це ані секунди, просто тримаю в голові, що ми вийдемо і добре зіграємо.

З точки зору ймовірності, ми, швидше за все, переможемо, якщо всі гравці якісно зіграють. А всі інші можливі варіанти розвитку подій для мене не важливі", – поділився Компані в коментарі Sky Sports.

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