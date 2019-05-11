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Компані: Манчестер Сіті має забути про важливість матчу проти Брайтона

11 травня 10:18 305 Читать на русском
Компані: Манчестер Сіті має забути про важливість матчу проти Брайтона

Захисник Манчестер Сіті Венсан Компані вважає, що "містяни" не повинні тримати в голові важливість чемпіонського матчу проти Брайтона

27’ Глен Мюррей
 
Серхіо Агуеро 28’
Емерік Ляпорт 38’
Ріяд Марез 64’
Ілкай Ґюндоґан 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхіо Агуеро
38’ Емерік Ляпорт
64’ Ріяд Марез
72’ Ілкай Ґюндоґан

"Нам слід уникати думки про те, що матч з Брайтоном – вирішальний у цьому сезоні. Так, це найважливіша гра сезону, і ми можемо виграти АПЛ.

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Зараз нам слід думати про прості речі, такі як Брайтон, який має купу сильних і слабких сторін. Ми повинні знайти спосіб боротися з сильними сторонами і використовувати слабкі місця.

Ви повинні переконатися, що ви в хорошій формі: добре виспались, поснідали і зіграти. Я не думаю про це ані секунди, просто тримаю в голові, що ми вийдемо і добре зіграємо.

З точки зору ймовірності, ми, швидше за все, переможемо, якщо всі гравці якісно зіграють. А всі інші можливі варіанти розвитку подій для мене не важливі", – поділився Компані в коментарі Sky Sports.

Компані – це диво: 27 травм, 37 невдалих спроб поспіль та перший успіх 12 років потому, або Ліверпуль офіційно проклятий

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Брайтон Брайтон Венсан Компані Венсан Компані Брайтон - Манчестер Сіті
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