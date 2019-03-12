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Компані: Ліверпуль виграє решту матчів чемпіонату

10:43 384 Читать на русском
Компані: Ліверпуль виграє решту матчів чемпіонату
Венсан Компані / Sky Sports

Капітан Манчестер Сіті Венсан Компані вважає, що його команді слід залишатись у формі, аби претендувати на чемпіонство в АПЛ.

Венсан Компані впевнений, що суперник Манчестер Сіті у боротьбі за чемпіонство виграє решту матчів АПЛ, повідомляє AS.

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Підопічні Пепа Гвардіоли мають на одне очко більше, ніж Ліверпуль, за 8 турів до завершення чемпіонату.

Манчестер Сіті виграв 24 матчі з 30 в цьогорічній кампанії, тоді як Ліверпуль здобув 22-гу перемогу в минулу неділю в грі з Бернлі.

Гвардіола повідомив друзям, що готовий продовжити контракт з Манчестер Сіті, – The Telegraph

"Ми не могли бажати більшого на цьому етапі сезону, але ми всі переконані, що Ліверпуль виграє кожний матч до кінця сезону".

Ми знаємо, наскільки великим є завдання і наскільки складними будуть ігри проти будь-якої команди. Ми всі розслаблені і спокійні, ми не втрачаємо голову", – цитує Венсана AS.

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Венсан Компані Венсан Компані Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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