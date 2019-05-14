toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Компані: Бернарду Сілва часом поводиться, наче клоун

14 травня 17:51 1033 Читать на русском
Компані: Бернарду Сілва часом поводиться, наче клоун
Венсан Компані і Бернарду Сілва / Reuters

Захисник Манчестер Сіті Венсан Компані оцінив людські якості свого партнера Бернарду Сілви.

Капітан "містян" вважає, що у португальця ще достатньо простору для подальшого розвитку.

Манчестер Сіті відповів на інформацію про можливе відсторонення від участі в Лізі чемпіонів

"Я часто йому кажу, що він на 50 відсотків клоун, на 50 відсотків лідер. Коли він буде клоуном на 25 відсотків, а лідером – на 75, він стане капітаном цієї команди.

Він дуже сильний. Чесно кажучи, він найбільше заслужив на цей титул", – сказав Компані в ефірі RMC.

Фанати Манчестер Сіті присвятили Зінченку пісню під час святкування чемпіонства в АПЛ

У цьому сезоні Сілва відіграв важливу роль в успіхах команди Гвардіоли. Гравець відзначився 7-ма голами і 6-ма гольовими передачами в 36-ти матчах АПЛ.

blog_ava
Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус
12:26
5134
Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Бернарду Сілва Бернарду Сілва Венсан Компані Венсан Компані
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
19
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук