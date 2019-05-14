Компані: Бернарду Сілва часом поводиться, наче клоун

Захисник Манчестер Сіті Венсан Компані оцінив людські якості свого партнера Бернарду Сілви.

Капітан "містян" вважає, що у португальця ще достатньо простору для подальшого розвитку.

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"Я часто йому кажу, що він на 50 відсотків клоун, на 50 відсотків лідер. Коли він буде клоуном на 25 відсотків, а лідером – на 75, він стане капітаном цієї команди.

Він дуже сильний. Чесно кажучи, він найбільше заслужив на цей титул", – сказав Компані в ефірі RMC.

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У цьому сезоні Сілва відіграв важливу роль в успіхах команди Гвардіоли. Гравець відзначився 7-ма голами і 6-ма гольовими передачами в 36-ти матчах АПЛ.