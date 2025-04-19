У суботу, 19 квітня, у 33-му турі чемпіонату Італії відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 33-й тур

Лечче – Комо – 0:3

Голи: Діао, 33, 90+1, Гольданіга, 85

Монца – Наполі – початок матчу о 19:00

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У першому матчі дня Комо на виїзді розбив Лечче. Підопічні Сеска Фабрегаса забили три сухих голи у ворота суперника (Діао відзначився дублем) і здобули вже третю перемогу поспіль.

Як наслідок, новачок Серії А за 5 турів до фінішу практично убезпечив себе від пониження у класі – команда з 39-ма очками йде на тринадцятій сходинці турнірної таблиці. Своєю чергою Лечче з 26-ма пунктами балансує над зоною вильоту і у випадку перемоги Венеції чи Емполі ризикує звалитися туди.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ