У суботу, 10 травня, у 36-му турі чемпіонату Італії відбулось три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 36-й тур

Комо – Кальярі – 3:1

Голи: Какере, 40, Стрефецца, 45+2, Кутроне, 78 – Адопо, 22

Лаціо – Ювентус – початок матчу о 19:00

Емполі – Парма – початок матчу о 21:45

Мілан у вольовому стилі переміг Болонью і наблизився до єврокубків – "українець" оформив дубль

У першому матчі дня Комо приймав Кальярі. Підопічні Сеска Фабрегаса, які давно вирішили всі завдання на сезон, здобули вже шосту поспіль перемогу, оформивши вольовий камбек. Пропустивши в середині першого тайму, господарі зуміли піти на перерву у статусі переможців – Какере зрівняв, а Стрефецца вже у доданий час заспокоїв уболівальників. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Кутроне остаточно зняв питання щодо переможця.

Комо набрав 48 очок і залишається на десятій сходинці турнірної таблиці Серії А. Кальярі з 33-ма пунктами чотирнадцятий – від зони вильоту його відділяє 6 пунктів.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ