Італія, Серія А, 35-й тур

Кальярі – Удінезе – 1:2

Голи: Дзортеа, 35 – Саррага, 27, Крістенсен, 67

Парма – Комо – 0:1

Гол: Стрефецца, 79

Лечче – Наполі – початок матчу о 19:00

Торіно поділився очком з прямими конкурентами Коваленка, команда українця – на передостанній сходинці

У першому матчі дня Кальярі приймав Удінезе. "Б'янконері" ще раніше солідно відірвались від зони вильоту і фактично догравали сезон, тоді як сардинцям було що втрачати. Попри це, "зебри" не збирались відбувати номер на полі й в середині тайму вийшли вперед. За 8 хвилин господарі відігрались і по перерві довелось починати все з початку.

Обидві команди мали шанс забити, але більше пощастило гостям – після навісу з кутового Крістенсен філігранно замкнув м'яч у сітку. Як наслідок, Удінезе набрав 44 очки і залишився на дванадцятій сходинці. Кальярі з 33-ма пунктами чотирнадцятий.

У паралельній зустрічі Комо у гостях дотис Парму. Для Фабрегаса і компанії ця перемога стала вже п'ятою поспіль – команда набрала 45 очок і піднялась у топ-10. Натомість пармезанці з 32-ма пунктами поки балансують над зоною вильоту.

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