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Комітет арбітрів УАФ спростував звинувачення судді Дороша в організації договірних матчів у Першій лізі

20:56 364 Читать на русском
Комітет арбітрів УАФ спростував звинувачення судді Дороша в організації договірних матчів у Першій лізі
Владислав Дорош / фото з відкритих джерел

Комітет арбітрів УАФ виступив із заявою, в якій спростував інформацію про причетність українського арбітра Владислава Дороша до організації договірних матчів.

Комітет назвав звинувачення на адресу Дороша надуманими. КА УАФ зазначив, що не підтверджував першоджерелу інформацію про підозру з приводу Дороша. У Комітеті не проводили і не збираються проводити ніяких перевірок з приводу можливих порушень Кодексу етики і чесної гри з боку Дороша, йдеться в заяві на офіційному сайті УАФ.

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Нагадаємо, за інформацією Главком, Дорош є учасником корупційної схеми, в якій також замішаний ряд команд Першої ліги – Волинь, МФК Миколаїв, Гірник-Спорт і ФК Полтава, яка припинила своє існування.

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Перша ліга Комітет арбітрів УАФ
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