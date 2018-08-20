Комітет арбітрів: Рішення не зараховувати гол Кендзьори у ворота Олександрії було правильним

Комітет арбітрів ФФУ прокоментував епізод матчу Динамо – Олександрія, коли арбітр не зарахував гол Кендзьори.

"Рішення не зараховувати гол Динамо було правильним, тому що № 94 Динамо для того, щоб завдати удару головою, в очевидний спосіб допомагає собі – спирається руками на плечі безпосереднього суперника, захисника Олександрії. Гол було забито не за правилами і рішення призначити штрафний удар на користь захисту є правильним", – йдеться на офіційному сайті УПЛ.

Циганков став найкращим гравцем 5-го туру УПЛ

Нагадаємо, матч 5 туру чемпіонату України Динамо – Олександрія закінчився з рахунком 1:0 на користь киян. Голом відзначився Віктор Циганков. Окрім цього, захисник киян Томаш Кендзьора забив гол на 14 хвилині, але він був не зарахований головним арбітром.