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Комітет арбітрів: Рішення не зараховувати гол Кендзьори у ворота Олександрії було правильним

17:01 489 Читать на русском
Комітет арбітрів: Рішення не зараховувати гол Кендзьори у ворота Олександрії було правильним
Томаш Кендзьора / фото: ФК Динамо

Комітет арбітрів ФФУ прокоментував епізод матчу Динамо – Олександрія, коли арбітр не зарахував гол Кендзьори.

"Рішення не зараховувати гол Динамо було правильним, тому що № 94 Динамо для того, щоб завдати удару головою, в очевидний спосіб допомагає собі – спирається руками на плечі безпосереднього суперника, захисника Олександрії. Гол було забито не за правилами і рішення призначити штрафний удар на користь захисту є правильним", – йдеться на офіційному сайті УПЛ.

Циганков став найкращим гравцем 5-го туру УПЛ

Нагадаємо, матч 5 туру чемпіонату України Динамо – Олександрія закінчився з рахунком 1:0 на користь киян. Голом відзначився Віктор Циганков. Окрім цього, захисник киян Томаш Кендзьора забив гол на 14 хвилині, але він був не зарахований головним арбітром.

Україна5 тур

Динамо - Олександрія: Субота 18 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Олександрія
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Теги
Динамо Динамо Комітет арбітрів ФФУ Динамо - Олександрія Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора
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