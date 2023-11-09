FA визнала, що гол Ентоні Гордона в матчі Ньюкасл – Арсенал був забитий за правилами.

Ньюкасл здолав Арсенал у матчі 11-го туру чемпіонату Англії з рахунком 1:0 – єдиний гол Гордона на 64-й хвилині виявився спірним. Після матчу наставник "канонірів" Мікель Артета розкритикував суддівство, заявивши, що під час гольової атаки Ньюкасла м'яч покинув межі поля.

Переможний гол з трьома скандальними епізодами у відеоогляді матчу Ньюкасл – Арсенал – 1:0

Однак у четвер, 9-го листопада, дисциплінарна комісія FA заявила, що гол Ньюкасла був забитий за правилами. Щодо цього свої думки висловили п'ять експертів: чотири з них проголосували за легітимність взяття воріт Арсенала. Вони погодилися з тим, що VAR не міг ухвалити рішення про те, чи вийшов м'яч за межі поля.

Водночас комісія визнала, що головний арбітр зустрічі помилився у двох епізодах, коли не вилучив гравців кожної з команд. На думку експертів, Кай Хаверц і Бруно Гімараєс заслуговували отримати по червоній картці за фоли проти Шона Лонгстаффа і Жоржінью відповідно.

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