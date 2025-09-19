У сучасному ритмі життя тайм-менеджмент став пріоритетом. Тому оформити картку Visa від ПриватБанку можна буквально за декілька секунд. Її безоплатно доставляють Україною та ще у понад 60 країн.

Картка Visa – must have для комфортного життя та роботи. Вона допомагає закрити всі важливі фінансові питання: отримати виплати, провести бізнес-операції чи просто піти на шопінг.

Зважаючи на універсальність картки, ПриватБанк зробив її максимально доступною. Оформлення у застосунку «Приват24» триває лише декілька секунд, а доставку здійснюють через поштових операторів.

Станом на літо 2025 року замовити картку з безоплатною доставкою можна у більш ніж 60 країн. Варто зауважити, що за кордоном діють послуги адресної доставки (з кур’єрами), так і доставки до національного поштового відділення.

Куди доставляють картки Visa

Нова пошта доставляє картки ПриватБанку до Польщі, Німеччини, Великої Британії, США та ще до більш ніж 10 країн.

Укрпошта – до понад 40 країн, зокрема Австрії, Бельгії, Швеції, Канади, Австралії, ОАЕ, Туреччини, Ізраїлю, Індії та інших. Актуальний та повний перелік доступний під час оформлення картки у застосунку "Приват24".

Якщо замовлення за кордон і оператор доставки Нова пошта – строк доставки становитиме 7-14 днів. Якщо Укрпошта – 7-30 днів.

У межах України доставку здійснює Нова пошта протягом 1-5 днів.

Visa та ПриватБанк прагнуть забезпечити максимальну зручність для своїх клієнтів, де б вони не перебували, йдеться у повідомленні.

Наголошують, що безоплатна доставка карток Visa — це внесок у підтримку українців, зокрема, тих, хто перебуває на прифронтових територіях та за кордоном.

Як замовити картку Visa

Замовити картку Visa можна у зручний для себе час, не виходячи з дому. У цьому допоможе застосунок "Приват24". Цифрову картку можна отримати миттєво, а фізичну – з доставкою за лічені дні.

Для клієнтів доступне замовлення таких карток:

1) універсальна;

2) для виплат (зокрема пенсій та соціальної допомоги).

Алгоритм дій для замовлення картки за кордоном:

1) зайти у застосунок "Приват24";

2) обрати картку, перейти до налаштувань;

3) натиснути "Замовити картку" – "Міжнародна";

4) зазначити адресу доставки, номер телефону країни, куди замовили картку, та email;

5) перевірити дані та натиснути "Продовжити".

Крім того, від початку повномасштабної війни Visa та ПриватБанк продовжили термін дії усіх платіжних карток. Це допомагає клієнтам безперебійно закривати всі свої запити. Зокрема, оплачувати покупки у торговельних мережах та знімати готівку.

Цікаво, що від моменту запуску доставки карток за кордон вже сформувалися три країни-рекордсменки за кількістю замовлень: Польща, Німеччина та Чехія.

Послуга безоплатної доставки карток діє до кінця 2025 року. Дізнатися більше про замовлення карток та доставку можна на сайті ПриватБанку або у застосунку "Приват24". Більше інформації – у "Приват24" або на сайті банку.