Коментатори шалено відсвяткували історичну перемогу Кайрата над Селтіком, яка подарувала команді вихід в груповий етап ЛЧ.

В TikTok завірусився відеоролик з реакцією коментаторів на вихід Кайрата в ЛЧ.

"Ау, Динамо, Кайрат вас переплюнув": зірковий телеведучий потролив київський клуб "з мільйонними цінниками на пузі"

Після вирішального сейву Темірлан Амарбеков в серії пенальті казахські коментатори забули про свою роботу і почали святкувати як звичайні вболівальники. Крик коментаторів був настільки сильним, що вони ледь не зірвали свої голоси.

Відео цієї реакції вже набрало майже 2 млн переглядів.

Нагадаємо, що Кайрат вперше в історії виступить у груповому етапі Ліги чемпіонів. В раунді плей-офф кваліфікації ЛЧ клуб з Казахстану пройшов шотландський Селтік, перемігши у серії пенальті завдяки трьом сейвам Амарбекова.

Кайрат сенсаційно переміг Селтік і вперше в історії вийшов до Ліги чемпіонів – 21-річний голкіпер відбив три пенальті