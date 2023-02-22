Головний тренер Нанта Антуан Комбуаре вважає, що після виїзної нічиєї 1:1 у його команди в домашньому матчі мало шансів домогтися успіху в матчі з Ювентусом.

У четвер, 23 лютого Нант зіграє на своєму полі матч-відповідь раунду плей-офф Ліги Європи з Ювентусом. Перша зустріч між цими командами завершилася з рахунком 1:1.

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"Ми зробили подвиг у Турині, тепер хочемо спробувати зробити ще один, щоб вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи. У минулому сезоні ми вже перемагали ПСЖ і Монако, а також вигравали Кубок Франції.

У нас тільки два шанси з десяти, але ми маємо намір ними скористатися. Нам нема чого втрачати! Хочу попросити вболівальників про "спекотну" атмосферу, але без штрафів для команди і для самих фанатів.

Сподіваюся, у матчі-відповіді Анхель Ді Марія зіграє трохи гірше своїх можливостей", – наводить Gazzetta dello Sport слова Комбуаре.

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