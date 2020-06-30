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"Команду трохи шокували": Санжар – про стан гравців Карпат перед загрозою зняття з чемпіонату

14:41 - Читать на русском
"Команду трохи шокували": Санжар – про стан гравців Карпат перед загрозою зняття з чемпіонату
Роман Санжар / Сайт Карпат

Головний тренер Карпат Роман Санжар зізнався, що психологічний стан його підопічних далекий від ідеального.

 

"Чесно кажучи, команду трохи шокували. Тим не менш, вона продовжує працювати, тренуватися.

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Більше поки нічого не можу сказати. Сьогодні тренувалися, на завтра також заняття заплановані. Ми готуємося і просто чекаємо подальших вказівок", – заявив Санжар в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Карпати не змогли знайти кошти на виїзд у Маріуполь, тому гра проти азовців буде скасована. Існує ризик, що "левам" взагалі доведеться знятися з поточного розіграшу УПЛ.

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Маріуполь - Карпати Карпати Карпати Роман Роман Санжар
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