Командна магія найвищого рівня – розкішний гол Динамо Загреб в матчі Ліги Європи

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"Це, фактично, – Росія проти України": як англійські ЗМІ та фанати реагують на протистояння Челсі – Динамо у Лізі Європи
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"Челсі? Нічого страшного я не бачу". Мирон Маркевич – про жереб для Динамо і закономірне фіаско ШахтаряЛіга Європи — 15:30 7663
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