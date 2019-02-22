Командна магія найвищого рівня – розкішний гол Динамо Загреб в матчі Ліги Європи

Загребське Динамо розгромило Вікторію Пльзень в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Динамо Загреб – Вікторія Пльзень – 4:0

Голи: Оршич, 15, Ділавер, 34, Петковіч, 73, Даббур, 90+4

Ліга Європи: Арсенал розтрощив БАТЕ, Динамо Загреб, Зальцбург та Зеніт пройшли далі, програвши перший матч

Після поразки в першому матчі протистояння хорвати на своєму полі не залишили супернику жодних шансів. Особливо ефектним став перший гол у ворота Вікторії. Футболісти Динамо продемонстрували просто фантастичне команде взаєморозуміння.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: всі пари

В 1/8 фіналу Ліги Європи загребський клуб поміряється силами з лісабонською Бенфікою.