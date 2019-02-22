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Командна магія найвищого рівня – розкішний гол Динамо Загреб в матчі Ліги Європи

18:33 40 Читать на русском
Командна магія найвищого рівня – розкішний гол Динамо Загреб в матчі Ліги Європи
Динамо Загреб – Вікторія Пльзень – 4:0

Загребське Динамо розгромило Вікторію Пльзень  в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Динамо Загреб – Вікторія Пльзень – 4:0

Голи: Оршич, 15, Ділавер, 34, Петковіч, 73, Даббур, 90+4

Ліга Європи: Арсенал розтрощив БАТЕ, Динамо Загреб, Зальцбург та Зеніт пройшли далі, програвши перший матч

Після поразки в першому матчі протистояння хорвати на своєму полі не залишили супернику жодних шансів. Особливо ефектним став перший гол у ворота Вікторії. Футболісти Динамо продемонстрували просто фантастичне команде взаєморозуміння.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: всі пари

В 1/8 фіналу Ліги Європи загребський клуб поміряється силами з лісабонською Бенфікою.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи1/16 фіналу

Динамо Загреб - Вікторія Пльзень: Четвер 21 лютого 2019

Динамо Загреб
Матч завершено
3 : 0
Вікторія Пльзень
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Динамо Загреб Динамо Загреб Ліга Європи Відеоновини Динамо Загреб - Вікторія Пльзень
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