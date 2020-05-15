Команди УПЛ проводитимуть спаринги лише з дозволу Комітету арбітрів, – журналіст

Клуби оплачуватимуть тестування арбітрів на коронавірус під час товариських матчів.

"Клуби отримали директиву проводити спаринги лише з дозволу Комітету Арбітрів.

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Суперники за свій кошт мають тестувати суддів, яких залучають. Клубам же легше дати свисток своїм адмінам. Тому не дивуйтеся, якщо зустрінете термін спільне тренування команд. Це і буде неофіційний спаринг", – написав у твіттері журналіст Ігор Бурбас.

Нагадаємо, УПЛ вирішила відновити матчі вже з 30 травня.

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