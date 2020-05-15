toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
НІМЕЧЧИНА КОРОНАВІРУС ДИНАМО УКРАЇНА

Команди УПЛ проводитимуть спаринги лише з дозволу Комітету арбітрів, – журналіст

15 травня 23:25 34 Читать на русском
Команди УПЛ проводитимуть спаринги лише з дозволу Комітету арбітрів, – журналіст
Сергій Бойко / Фото УАФ

Клуби оплачуватимуть тестування арбітрів на коронавірус під час товариських матчів.

"Клуби отримали директиву проводити спаринги лише з дозволу Комітету Арбітрів.

Рух, Волинь та Минай не хочуть відновлювати Першу лігу – Циганик пояснив мотиви

Суперники за свій кошт мають тестувати суддів, яких залучають. Клубам же легше дати свисток своїм адмінам. Тому не дивуйтеся, якщо зустрінете термін спільне тренування команд. Це і буде неофіційний спаринг", – написав у твіттері журналіст Ігор Бурбас.

Нагадаємо, УПЛ вирішила відновити матчі вже з 30 травня.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

blog_ava
Зідан жертвує сином заради Луніна – українець отримає нову роль після повернення в Реал
15 травня
6116
Теги
коронавірус Товариські матчі Арбітри Комітет арбітрів УАФ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Яремчук відмовився переходити в клуб АПЛ
    Бельгія — 15 трав6354 Яремчук відмовився переходити в клуб АПЛ
15
год
:
18
хв
Борусія Дортмунд
16:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук