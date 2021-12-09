Команди українців серед аутсайдерів, а галактичний ПСЖ навіть не у топ-5 – рейтинг фаворитів ЛЧ після групового етапу
Сайт Goal оприлюднив свій список потужності команд за підсумками виступів у групі Ліги чемпіонів.
Баварія завершила груповий етап без втрат і заслужила першу сходинку рейтингу.
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Аталанта і Вільяреал через вчорашню негоду змушені грати очний матч сьогодні, але будь-яку з цих команд вважають найслабшою у плей-офф ЛЧ. Goal сумнівається не лише в команді Руслана Маліновського – Бенфіка Романа Яремчука опинилася на 15-й сходинці. Компанію Баварії у топ-5 склали Ліверпуль, Ман Сіті, Реал та Челсі. Натомість суперзірковий ПСЖ поставили лише на шосте місце.
Додамо, що жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ заплановане на понеділок (13 грудня), початок о 13:00 за київським часом.
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Рейтинг учасників плей-офф Ліги чемпіонів від Goal:
1. Баварія.
2. Ліверпуль.
3. Ман Сіті.
4. Реал.
5. Челсі.
6. ПСЖ.
7. Аякс.
8. МЮ.
9. Ювентус.
10. Атлетіко.
11. Інтер.
12. Лілль.
13. Спортінг.
14. Зальцбург.
15. Бенфіка.
16. Аталанта/Вільяреал.