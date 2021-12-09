Баварія завершила груповий етап без втрат і заслужила першу сходинку рейтингу.

Бенфіка – Динамо: Яремчук рятує тренера і путівку в 1/8 ЛЧ – Київ втрачає шанс у групі невдах, Барса була близько

Аталанта і Вільяреал через вчорашню негоду змушені грати очний матч сьогодні, але будь-яку з цих команд вважають найслабшою у плей-офф ЛЧ. Goal сумнівається не лише в команді Руслана Маліновського – Бенфіка Романа Яремчука опинилася на 15-й сходинці. Компанію Баварії у топ-5 склали Ліверпуль, Ман Сіті, Реал та Челсі. Натомість суперзірковий ПСЖ поставили лише на шосте місце.

Додамо, що жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ заплановане на понеділок (13 грудня), початок о 13:00 за київським часом.

Барселона провалилася в Мюнхені та вилетіла з Ліги чемпіонів – Баварія розгромом схвалила красивий суїцид Хаві

Рейтинг учасників плей-офф Ліги чемпіонів від Goal:

1. Баварія.

2. Ліверпуль.

3. Ман Сіті.

4. Реал.

5. Челсі.

6. ПСЖ.

7. Аякс.

8. МЮ.

9. Ювентус.

10. Атлетіко.

11. Інтер.

12. Лілль.

13. Спортінг.

14. Зальцбург.

15. Бенфіка.

16. Аталанта/Вільяреал.