У масовій бійці футболістів та вболівальників постраждав гостьовий тренер, якого відвезли до лікарні.

Матч 8 етапу Кубка Франції між Реймсом Сент-Анн та Васкеалем був перерваний на 65 хвилині через масову бійку гравців та вболівальників, під час якої постраждав тренер гостей Мехді Ізегуїн. Через отримані удари він був змушений провести ніч у лікарні. Про це повідомляє L'Equipe.

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Дисциплінарний комітет французької Федерації футболу зібрався через 4 дні після інциденту і відкрив розслідування ситуації, що сталася. Спочатку комісія FFF ухвалила присудити обом командам технічні поразки з рахунком 0:3, незважаючи на те, що станом на 65 хвилину Реймс Сент-Анн вів з рахунком 3:0.

У цій ситуації ФК Пайс-Де-Кассель мав автоматично потрапити до наступної стадії турніру. Однак пізніше комісія FFF скасувала своє рішення і ухвалила переграти матч між Реймсом Сент-Анн та Васкеалем. Ця зустріч відбудеться за закритих трибун.

Переможець цієї пари зіграє із ФК Пайс-Де-Кассель. І вже тоді переможець наступної стадії зіграє до 1/8 фіналу з ПСЖ.

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