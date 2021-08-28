"Ми ніколи проти Динамо в щільній обороні не стояли, щоб відверто в обороні, а сьогодні що? Сьогодні катастрофа. Швидкі голи, помилки. Перший гол – індивідуальна помилка, не тактична. Коли ти на 5-й чи 7-й хвилині програєш 0:2, то це вже залежить від багатьох факторів. Від характеру команди, від усього. Сьогодні Колос був не схожий на себе. В принципі, він взагалі в цьому сезоні на себе не схожий.

Хочеться перепросити в уболівальників. Мені дуже сподобалося – ми 0:7 програємо, а вболівальники кричать: "Колос". Це дійсно наші вболівальники. Велика подяка їм, що за такого рахунку аплодують і переживають в якихось моментах.

Динамо – Колос – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Такі моменти треба пережити. Очевидно, команді необхідні якісь зміни. Завтра буде зустріч з президентом. Що можна змінити? Ми аналізуємо, але не хочемо все виносити в пресу. У нас є розуміння, в чому ми помилилися, особливо головний тренер. У чому я помилився. Я не хочу зараз про це говорити в пресі. Багато моментів, які не подобалися ще з міжсезоння і так далі.

Тренер не може зібрати гравців, коли вони вже на полі. Все залежить від футболістів. Це ж не хокейний матч, де ти взяв хвилинну паузу і переговорив. Футболісти повинні самі. У нас багато досвідчених гравців, напевно, вони повинні якось керувати грою. Ми грали не так, як домовлялися. Почався якийсь пресинг, який ми не тренували. Динамо тільки і чекало, щоб ми пішли в пресинг. Вони довгими передачами нас обігрували, підбирали м'яч і розганяли атаки. Це наші внутрішні проблеми, не хочеться про них. Є розуміння, в чому проблеми. Як там Цой співав: "Команда потребує змін", – заявив Костишин у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви