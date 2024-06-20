"Карпати – це амбітний клуб, який має прагнення до постійного руху вперед. Це стосується всього: інфраструктури, клубної організації, дитячо-юнацького футболу та першої команди. Складається враження, ніби ти потрапив до клубу, який буде тебе підштовхувати до розвитку.

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Так, нам доведеться створювати команду з нуля. У нас є труднощі через відсутність гравців з 2006-го року народження. Багато футболістів перейшли в інші команди, у нас немає базового року, який потрібен для роботи. Тому вирішуватимемо це питання, будемо шукати юних талантів. Можливо, доведеться грати більш молодим складом. Про це спілкуватимемося з керівництвом клубу – як вони бачать цю ситуацію, які будуть опції на ринку, кого ми зможемо підписати або залучити з нашої Академії, якщо хлопці відповідатимуть необхідному рівню.

Зможемо поставити остаточну ціль, коли сформуємо команду. Бо зараз ми розуміємо, що її немає як такої. Переглядаємо молодих хлопців, формуємо колектив. Вже згадував про відсутність виконавців 2006-го року народження. Також потрібно розуміти, яку кількість футболістів з 2005-го року народження ми зможемо залишити. Завдання визначимо вже після завершення процесу комплектації", – сказав Лупашко у інтерв'ю для офіційного сайту клубу.

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