"Команді майстрів не личить зупинятися і дивитися на суддю": Костишин посварив підопічних за провал під час гола Шахтаря

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував поразку (0:1) в матчі 26 туру УПЛ проти Шахтаря.

"Ми намагалися грати гідно з Шахтарем. Всі бачать, в якій вони формі, дуже важко грати проти команди з такою якістю і майстерністю. Не тільки нам, а й Динамо, Десні. Думаю, ми виглядали гідно. Я більше задоволений ставленням гравців до домовленостей, які у нас були до матчу.

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Звичайно, ми не можемо грати на зустрічних курсах з Шахтарем, постійно атакувати. Дуже велика різниця в швидкості, якості, роботі з м'ячем. Ми все ж намагалися перекривати зони, страхувати. У першому таймі нам вдалося, а у другому...

Пропущений гол треба дивитися. Не хочу про суддю, а навпаки – це наша команда не повинна зупинятися. Всі в штрафному зупинилися – не личить команді майстрів зупинятися і дивитися на суддю. Буде серйозна розмова, так не повинно бути. Так, під дощем у нас були кращі моменти, ніж до дощу", – сказав Костишин в коментарі телеканалу Футбол.

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