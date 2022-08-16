"Я дуже щасливий повернутися до загальної групи. Насолоджуюся тим, що приєднався до команди та тренуюся з хлопцями.

Шахтар отримав потужне підсилення перед стартом нового сезону

Мені сподобалися тренування, коли я повернувся. Так, тактичні вправи відрізняються від попередніх, тому потрібно трохи адаптуватися. Але загалом мені дуже подобається нова тактика, також імпонує тренер. Він хороша людина.

Як я оцінюю шанси команди в цьому сезоні та в Лізі чемпіонів? Команда змінилася, але звісно є досвідчені хлопці, які знаходяться в колективі довше. Але також є багато молодих гравців. Шахтар – це великий клуб, ми повинні битися за найвищі цілі", – сказав Траоре у коментарі клубному YouTube-каналі.

Нагадаємо, Лассіна нарешті відновився від важкої травми, якої зазнав ще у вересні 2021 року. Форвард вже встиг взяти участь у спарингу проти Аль-Фатеха і навіть відзначився голом.

Шахтар знову розгромив суперника на зборах – зв'язка чемпіона світу і "загубленого" форварда, гольове повернення Траоре