"Футбол – це, загалом, чесний вид спорту. Ти не знаєш, коли тобі заб'ють, але те, що ти заслужив, нехай навіть у серії пенальті, ти отримаєш. Думаю, команда заслужила цей результат, тому що, як мені здається, ми зіграли чотири матчі дуже високого рівня проти дуже сильних команд.

Шахтар вилетів з Ліги Європи, програвши Панатінаїкосу в серії пенальті

Я вже говорив, що Шахтар – відмінна команда, але ми були дуже зосереджені, тактично грамотні та, перш за все, надійно оборонялися. У нас були свої моменти, і в цілому команда заслужила вихід у плей-офф. Мені все одно, що ми вийшли по пенальті, мені важливо, що восени ми точно зіграємо в єврокубках.

Дві команди, з якими ми зіткнулися, були найскладнішими з усіх, які могли нам трапитися. Той факт, що ми досягли успіху і пройшли, додає нам впевненості в собі, враховуючи, що команда ще не повністю готова. Такі поєдинки дуже допомагають нам зміцнювати довірчі відносини та робити їх міцнішими. Дуже важливо, щоб ми точно потрапили в єврокубкову осінь, і ми хочемо повернути ім'я Панатінаїкоса на європейську карту", – цитує Віторію gazzetta.gr

Нагадаємо, що Шахтар вилетів після поразки Панатінаїкосу в Лігу конференцій, де гратиме зі Серветтом.

