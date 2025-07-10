Ліга конференцій, 1-й кваліфікаційний раунд (перший матч)

Борац – Санта-Колома – 1:4

Голи: Кулашін, 71 – Моурело, 29, Сістеро, 34 (з пенальті), Фернандес, 40, Леон, 66

Перед цим матчем наставник Бораца Младен Жижовіч згадував, як чудово його команда виступила в єврокубках минулого сезону – "червоно-сині" дійшли до 1/8 фіналу турніру, поступившись віденському Рапіду. Однак нова кампанія Бораца почалася з гучної домашньої поразки – від скромної сільської команди з Андорри. Гості принизили команду з Бані-Луки, вболівальники якої традиційно "топлять" за Сербію. Навіть на цю зустріч вони примудрилися пронести на трибуни сербський прапор.

Полісся офіційно отримало суперника у кваліфікації Ліги конференцій

Єдиний гол престижу Борац забив на 71-й хвилині за рахунку 0:4. Таким чином, андорський клуб знову принизив боснійців в єврокубках – в минулому сезоні Інтер Ескальдес розгромив Вележ з рахунком 5:1.

Матч-відповідь між командами відбудеться через тиждень в Андоррі. Нагадаємо, що переможець пари Борац – Санта-Колома зіграє в наступному раунді з Поліссям. Раніше помічник головного тренера Полісся Сергій Кравченко зізнавався, що українська команда більше розглядає Борац як свого наступного суперника – ніхто не очікував сенсаційної поразки боснійців.