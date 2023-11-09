Чемпіонат Саудівської Аравії, 13-й тур

Аль-Раед – Аль-Шабаб – 2:1

Голи: Ель-Беркауї, 6, Тавареш, 55 – Саїсс, 90+3

Дамак – Аль-Ахлі – 2:2

Голи: Чафаї, 73, Станчу, 90+1 – Хінді, 10, Аль-Набіт, 44

Головний тренер Аль-Раеда Ігор Йовічевіч здобув перемогу в дербі хорватських тренерів. Екс-тренер Шахтаря переміг Аль-Шабаб Ігора Бішчана і вперше за довгий час покинув останнє місце чемпіонату Саудівської Аравії. Тепер Аль-Раед посідає 16-й рядок турнірної таблиці, але двом його конкурентам ще тільки належить зіграти свої матчі в 13-му турі.

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А ось Аль-Ахлі втратив можливість впритул наблизитися до Аль-Насру Кріштіану Роналду. Команда з Едуаром Менді, Франком Кессьє і Ріядом Марезом у складі дозволила супернику відігратися з 0:2. Причому вирішальний м'яч Аль-Ахлі пропустив на 90+1-й хвилині... До слова, Марез цього вечора відзначився гольовою передачею на Хінді.

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