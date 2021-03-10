"Ми зараз не дуже добре виступаємо в чемпіонаті. Але це інший турнір. Потрібно поважати свого суперника. Динамо – сильна команда з Ліги чемпіонів. Завтра будуть перші 90 хвилин нашого протистояння. Наша мета – пройти якнайдальше в плей-офф. Сподіваємося поліпшити наші результати, щоб гра в Ла Лізі не впливала на Лігу Європи.

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Зараз ми переживаємо через спад команди, але у нас є гравці з великим потенціалом. Багато працюємо і хочемо втілити на полі наші напрацювання з тренувань. Хочемо повністю викластися в Лізі Європи і показати якісний футбол. Нам буде важко, граємо на виїзді з непростим суперником, але ми будемо працювати на результат.

Ми вивчали суперника. Це команда, яка йде першою в чемпіонаті, має хороший захист і добре грає в атаках. Команда, яка випереджає Шахтар, викликає повагу", – цитує Морено Динамоманія.

До слова, поєдинок між Динамо та Вільяреалом стартує 11 березня о 19:55. Матч-відповідь відбудеться за тиждень – 18 числа.

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