toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ІНТЕР - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Команда українця повторила побиття Барселони у виконанні Баварії

19:42 - Читать на русском
Команда українця повторила побиття Барселони у виконанні Баварії
Чіхура – Сабуртало – 2:8

Хавбек Олександр Бєляєв допоміг Сабуртало розтрощити Чіхуру в 10 турі чемпіонату Грузії.

Команда українця на виїзді перемогла з рахунком 8:2, точно скопіювавши результат 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Баварією і Барселоною.

Михайліченко потрапив у дві символічні збірні після свого дебюту за Андерлехт з голом-красенем

Бєляєв опинився на лаві запасних, однак вже на 9 хвилині замінив Цнобалідзе, який і розпочав побиття Чіхури. Всього у першому таймі Сабуртало забив 6 м'ячів, на що суперник відповів одним. Друга половина була значно скромнішою – лише 2:1 на користь гостей.

Розгромна перемога повернула команді Бєляєва третю сходинку турнірної таблиці, а Чіхура залишилась на передостанньому місці.

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря

blog_ava
Інтер – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
00:52
8927
Теги
Українці за кордоном Чіхура Чіхура Сабуртало Сабуртало Олександр Олександр Бєляєв Світ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Кравець офіційно покинув Кайсеріспор
    Туреччина — 18:180 Кравець офіційно покинув Кайсеріспор
24
хв
Селтік
21:45
КР Рейк’явік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?