Команда українця повторила побиття Барселони у виконанні Баварії

Команда українця на виїзді перемогла з рахунком 8:2, точно скопіювавши результат 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Баварією і Барселоною.

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Бєляєв опинився на лаві запасних, однак вже на 9 хвилині замінив Цнобалідзе, який і розпочав побиття Чіхури. Всього у першому таймі Сабуртало забив 6 м'ячів, на що суперник відповів одним. Друга половина була значно скромнішою – лише 2:1 на користь гостей.

Розгромна перемога повернула команді Бєляєва третю сходинку турнірної таблиці, а Чіхура залишилась на передостанньому місці.

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