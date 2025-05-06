Мексиканські Пачука та Леон не змогли розвіяти своє "родичання" в очах Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

Леон не зможе взяти участь у клубному чемпіонаті світу 2025 року, інформує прес-служба CAS.

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Розслідування почалося після скарги костариканського клубу Алахуеленсе. Він звернув увагу ФІФА на те, що Леон та Пачука мають одних власників і не повинні разом виступати на клубному ЧС. CAS підтвердив слушність цього зауваження, тому "смарагди" не зіграють на революційному Мундіалі. Щоправда, Алахуеленсе розраховував забрати цю путівку, але також отримав відмову від Спортивного арбітражного суду.

Раніше були чутки, що ФІФА проведе окремий матч за вакантну путівку, в якому зустрінуться ФК Лос-Анджелес (команда українця Артема Смолякова) і мексиканська Амеріка.

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