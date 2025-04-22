Лехія Гданськ завітала в гості до варшавської Легії у матчі 29-го туру польської Екстракляси. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Польщі 2024/25, 29-й тур

Легія – Лехія – 2:1

Голи: Лукіньяш, 45+2, Зьолковскі, 90+3 – Капіч, 30

Нереалізований пенальті: Шкурін, 53 (Легія)

У стартовому складі Лехії вийшли одразу троє українців – Желізко, Хлань та В'юнник, в Легії ж відзначимо білоруського екс-нападника Динамо Іллю Шкуріна. Повела в рахунку саме Лехія на 30-й хвилині – Капіч шикарно пробив зі штрафного у дев'ятку!

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Легія відігралась на останніх хвилинах першого тайму. Після навісу Шкурін виграв верхову боротьбу в штрафному, м'яч завис у повітрі та опускався у ворота. Голкіпер відбив м'яч, однак прямо на ногу Лукіньяшу – 1:1!

На початку другого тайму Шкурін заробив пенальті, однак не зміг його реалізувати. Воротар Лехії Вайраух намертво забрав м'яч до рук. На полі у складі Лехії також вийшов Царенко (замінив Хланя), але "українській" команді не вдалось втримати бодай нічию. У компенсований час Зьолковскі приніс перемогу Легії.

Таким чином, Лехія залишилась у зоні вильоту з 27 очками – стільки ж має і Пуща, яка розташувалась на позицію вище. Легія ж з 47 балами розташувалась на п'ятій сходинці.

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