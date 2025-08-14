Стуані не тренується із Жироною через особисті причини, повідомляє журналіст Хосе Карраско. Зазначається, що вже сьогодні 38-річний легендарний нападник клубу завершить свій трансфер до неназваного клубу із Саудівської Аравії. Цікаво, що в його контракті є пункт про можливість відходу вільним агентом.

Таким чином, Жирона втрачає основного форварда прямо перед стартом сезону – уже завтра відбудеться матч першого туру проти Райо Вальєкано. Щоправда, журналіст Алекс Луна спростував цю інформацію – Стуані відсутній на тренуваннях через особисті причини, але нікуди не переходить.

Нагадаємо, Крістіан виступає за Жирону з 2017 року, загалом зіграв у 289 матчах, у яких відзначився 141 голом та 12 асистів. Уругваєць є рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів та забитих голів.

