"Це був перший матч кваліфікації, тому з огляду на турнірну таблицю, яка тільки формується, програвати не можна було категорично. Команда це завдання виконала.

Щодо гри – Гент, наразі, є лідером бельгійського чемпіонату. Команда демонструє активний, агресивний, швидкий футбол, до якого ми були готові. Можна вважати, що результат позитивний для нас, хлопці активно працювали в обороні, що не дало супернику багато грати біля наших воріт. Було достатньо хороших моментів для реалізації, але сьогодні матч був досить хиткий – могли програти, а могли й перемогти.

Гольовий постріл Герреро у відеоогляді матчу Зоря – Гент – 1:1

Гент останні 10 хвилин активно грав біля штрафного Зорі – чи це була настанова? Ні, навпаки, мої прохання були у тому, щоб якомога вище від наших воріт зустрічати суперника, а також проводити контратаки. Розраховував на те, що заміни, зможуть освіжити нашу гру, посилити атакувальний потенціал, але цього насамперед і не вистачило для кінцевого позитивного результату. В підсумку, все ж таки, результат добрий, та я ним задоволений.

Звісно ж, ми сподівалися та розраховували тільки на перемогу, але гра вносить свої корективи. На даний момент грати у відкритий, атакувальний футбол із Гентом нам було важко. Тому результат який він є. Які були настанови? Ми вивчали суперника, подивились приблизно 9-ть поєдинків, намагалися якомога краще вивчити стиль їх гри, а також роздивлялися окремих гравців. Була настанова грати у активний футбол, але наразі, до відкритого футболу з таким суперником сьогодні ми були не готові", – наводить слова Кривенцова офіційна сторінка Зорі у Facebook.

Зоря втримала нічию з Гентом у першому турі Ліги конференцій – перше очко для України в груповому турнірі