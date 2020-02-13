Команда трохи злякалась Динамо в першому таймі, – наставник Тобола про сенсаційну перемогу над киянами

Головний тренер Тобола Григорій Бабаян поділився враженнями від перемоги над Динамо в контрольному матчі (4:2).

"Не сподобалося, як ми діяли в обороні в першому таймі. Особливо те, як ми пропускали. Не важливо, проти кого ми граємо, Тобол повинен гнути свою лінію, зберігаючи чіткий баланс між атакою і обороною. Ми повинні грати організовано і дисципліновано.

Динамо – Тобол – 2:4 – відео голів та огляд матчу

У першому таймі, на мій погляд, команда трохи злякалася грізного імені суперника – Динамо. Але команда не здавалася. Сподобалося, що в другому таймі ми заспокоїлися, ми обговорили всі моменти в роздягальні. Тридцять хвилин другого тайму намагалися грати в свій футбол, керували грою і, я думаю, що гра складалася для нас дуже вдало. Важливо, що забили в цьому матчі чотири голи.

У кінцівці трохи зменшили, але над цим потрібно працювати. Ми повинні витримувати всі тактичні вимоги з першої і до останньої хвилини. Не важливо проти кого ми граємо і який рахунок на табло.

В цілому, хороший спаринг. Перша перемога для нас на зборах, перемоги завжди вселяють впевненість. Але цей результат ні про що не говорить. Команди на зборах грають під різними навантаженнями, в різному стані. Проте, завжди приємно перемагати", – поділився Бабаян в коментарі KazFootball.kz.

Нагадаємо, Динамо сенсаційно поступилось Тоболу (2:4), маючи перевагу в 2 м'ячі.

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