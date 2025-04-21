Плімут обіграв Ковентрі Сіті у матчі 44-го туру Чемпіоншипу, завдяки чому досі має шанс втриматись у другому за силою дивізіоні Англії.

Чемпіоншип 2024/25, 44-й тур

Плімут – Ковентрі Сіті – 3:1

Голи: Бунду, 40, 65, Харді, 43 – Райт, 45

Максим Таловєров досі не відновився від травми коліна, тож знову не потрапив до заявки Плімута – тепер на гру із Ковентрі Сіті, який претендує на вихід до АПЛ.

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Перший тайм завершився на користь команди українця – Бунду та Харді оформили комфортну перевагу наприкінці першої половини, хоча Райт встигнув скоротити відставання на 45-й хвилині. А після перерви Бунду оформив дубль, забивши на 65-й хвилині. В підсумку, гра завершилась з рахунком 3:1.

Таким чином, Плімут з 43 очками залишився останнім у Чемпіоншипі, однак відстань до рятівної 21-ї сходинки складає лише 3 бали. Для порятунку команді Таловєрова необхідно перемогти в останніх двох матчах чемпіонату та розраховувати на втрати очок конкурентів. Ковентрі Сіті з 66 балами посідає шосте місце та може потрапити до АПЛ шляхом плей-офф, в якому братимуть участь команди з 3-го по 6-те місця.

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