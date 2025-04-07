Команда Смолякова вдруге програла в МЛС, українського дербі не сталося, Сваток був близький до дебютного гола
У МЛС відбулися чергові матчі за участю українців. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".
МЛС
Остін – Портленд Тімберс – 0:0
Коламбус Крю – Монреаль – 2:1
Голи: Джексон, 11, Рассел-Роу, 26 – Овусу, 50
Хьюстон Динамо – Лос-Анджелес – 1:0
Гол: Макглунн, 58
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Остін та Портленд Тімберс розписали безгольову нічию. Олександр Сваток вийшов у стартовому складі та навіть мав шанс забити. На 70 хвилині український захисник завдав удару головою, але пробив вище воріт.
Коламбус Крю з Євгеном Чеберко здолав Монреаль. Знову Геннадій Синчук не потрапив навіть до заявки канадської команди. Коламбус Крю зумів втримати перемогу і піднявся на першу сходинку Східної Конференції, випередивши Інтер Маямі.
Лос-Анджелес вдруге програв в чемпіонаті. На цей раз Хьюстон завдав болю команді Смолякова, який знову вийшов у стартовому складі. Артем зіграв всі 90 хвилин.