Команда Шевченка – найсильніша збірна України за останні 15 років, – екс-динамівець Серебренніков

Колишній гравець Динамо та збірної України Сергій Серебренніков відзначив високий рівень виступів команди під керівництвом Андрія Шевченка.

"Вважаю, що Україна абсолютно заслужено потрапила у фінальну стадію Євро-2020 з першого місця в групі. Це найсильніша збірна за останні 15 років. У команди дуже багато таланту. І ці хлопці ще будуть прогресувати.

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Можна виділити Руслана Маліновського, Олександра Зінченка, Андрія Ярмоленка, який повернувся після великої паузи, звичайно, Тараса Степаненка. У понеділок проти Португалії ми побачили, наскільки сильна середня лінія команди Шевченка. Але і на інших позиціях – повний порядок. Починаючи з воротаря Андрія Пятова.

Шевченко правильно розподілив ролі. Провів зміну поколінь і не боїться довіряти молодим, хоча в цьому, безумовно, є ризик. Ми ж бачимо, як склад змінювався за час роботи Шевченко. Він приймав зовсім іншу збірну, у якої багато людей не бачили перспектив. Але Шевченко змінив менталітет гравців. Змусив їх повірити в себе, і ось – результат", – сказав Серебренніков у коментарі Советскому спорту.

Нагадаємо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальний форум. Голами відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

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