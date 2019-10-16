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Команда Шевченка – найсильніша збірна України за останні 15 років, – екс-динамівець Серебренніков

13:44 874 Читать на русском
Команда Шевченка – найсильніша збірна України за останні 15 років, – екс-динамівець Серебренніков
Андрій Шевченко / Фото УАФ

Колишній гравець Динамо та збірної України Сергій Серебренніков відзначив високий рівень виступів команди під керівництвом Андрія Шевченка.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Вважаю, що Україна абсолютно заслужено потрапила у фінальну стадію Євро-2020 з першого місця в групі. Це найсильніша збірна за останні 15 років. У команди дуже багато таланту. І ці хлопці ще будуть прогресувати.

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Можна виділити Руслана Маліновського, Олександра Зінченка, Андрія Ярмоленка, який повернувся після великої паузи, звичайно, Тараса Степаненка. У понеділок проти Португалії ми побачили, наскільки сильна середня лінія команди Шевченка. Але і на інших позиціях – повний порядок. Починаючи з воротаря Андрія Пятова.

Шевченко правильно розподілив ролі. Провів зміну поколінь і не боїться довіряти молодим, хоча в цьому, безумовно, є ризик. Ми ж бачимо, як склад змінювався за час роботи Шевченко. Він приймав зовсім іншу збірну, у якої багато людей не бачили перспектив. Але Шевченко змінив менталітет гравців. Змусив їх повірити в себе, і ось – результат", – сказав Серебренніков у коментарі Советскому спорту.

Нагадаємо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальний форум. Голами відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

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Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Сергій Серебренніков
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