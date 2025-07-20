Болонья офіційно оголосила про трансфер Федеріко Бернардескі. 31-річний атакувальний півзахисник перейшов до клубу на постійній основі після розірвання контракту з Торонто. В Болоньї Бернардескі отримав культовий 10 номер.

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Кар’єру він починав в Атлетіко Каррара, а згодом грав у Понцано і Фіорентині. У Серії А найкращий сезон провів у 2016/17, коли забив 11 голів за "фіалок", що привернуло увагу Ювентуса. За "стару синьйору" відіграв п’ять сезонів, після чого у 2022-му перебрався до Торонто. Загалом у всіх турнірах за канадську команду він провів 99 матчів, у яких забив 26 голів і віддав 22 результативні передачі.

У його активі – три титули Серії А, Кубок Італії, Суперкубок і золото Євро-2020, де Італія здолала Англію у фіналі по пенальті.

The countdown is over! Bernardeschi joins Bologna ‍️‍#WeAreOne pic.twitter.com/pavTbUWmer — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 19, 2025

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