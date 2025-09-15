Головний тренер Верони Паоло Дзанетті зізнався, що перевів тренування з італійської на англійську мову через велику кількість легіонерів у складі команди. "Міжнародна перерва була корисною, але у нас є мовний бар'єр. Спільна мова – англійська, ми так вирішили. На прохання хлопців ми почали проводити тренування італійською, але виявилося, що гравці не дуже добре розуміли один одного на полі.

Я вчу англійську день і ніч, щоб мене розуміли якнайкраще. Навіть Сольяно сьогодні виступив англійською. Є ще Москера і Джоване, які не розуміють англійську, але всі інші розуміють. Тому ми так вирішили. Іноді мені здається, що я треную за кордоном, але в професійному плані це можливість для мене рости. Спільна мова – це футболка, яку ми носимо, наші кольори", – цитує Дзанетті TMW.

Верона розпочала чемпіонат з нічиєї проти Удінезе і поразки від Лаціо. Сьогодні команда Дзанетті зустрічається з Кремонезе.

