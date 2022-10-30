"Команда добре грала, але, на жаль, ми не взяли три очки. Вся команда розчарована. Тож готуватимемось далі.

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Ми зробили ротацію на фланзі, і я опинився в центрі поля. Побачив, що атака йде правим флангом і Тейлор пішов обігравати сам на сам. Подумав, що піду до штрафного, а Тейлор розіграв і викотив м’яч мені. Так і вийшло, що я там опинився.

Після повітряної тривоги ми добре розпочали, забили швидкий гол. А після вилучення лишалося ще багато часу, ми оборонялись і будували гру від контратак.

Що робили під час повітряної тривоги? Розбирали деякі ситуації. Настрій перед матчем із РБ Лейпциг бойовий, готуватимемось!" – сказав Михайліченко у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, у матчі 10-го туру УПЛ Шахтар у меншості не зумів втримати перемогу над Олександрією (2:2), пропустивши на останніх хвилинах. Вже у середу, 2-го жовтня, "гірники" у завершальному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів поборяться з РБ Лейпциг за плей-офф турніру – донеччанам потрібна лише перемога. Початок зустрічіо 19:45.

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