Клуб з Німеччини потрапив у дуже курйозну ситуацію під час матчу.

Аматорський клуб Ріпдорф з Німеччини програв з рахунком 0:37 команді Холденштедт, адже ретельно дотримувався правил соціальної дистанції, повідомляє StZ.

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Перед матчем з'ясувалось, що гравці Холденштедта контактували з інфікованою людиною. Ріпдорф зробив запит перенести матч на іншу дату, проте йому відмовили. Якщо б команда не вийшла на матч, то її могли б дискваліфікувати чи оштрафувати. Тому гравці вирішили тримати соціальну дистанцію з футболістами іншої команди, щоб не наражати себе на небезпеку. Таким чином, Холденштедт зумів забити аж 37 м'ячів за 90 хвилин гри.

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