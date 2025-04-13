– Причина такого результату – перш за все, в самій грі. Сьогодні на футбольному полі наша команда програла все, що можливо програти. Всі до одного футболісти, кожен програв свою дуель 1 в 1, і в цілому ланки футболістів спрацювали неналежним чином.

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– Сьогодні вдруге поспіль у стартовому складі не вийшов Даниїл Сухоручко, натомість дебютував в основі Андрій Різник. Як поясните, по-перше, причину відсутності Даниїла, і наскільки задоволені грою Андрія?

– Грою наших нападників ми незадоволені, тому що не бачимо забитих голів, це однозначно. Так ми вирішили. Різник вийшов проти Динамо, зіграв активно. Але вийти на заміну – це одне, а зіграти в старті – зовсім інше. Сухоручко нормально працює на тренуваннях, перебуває в тонусі, так що це було наше рішення.

– У другому домашньому матчі поспіль Лівий Берег пропускає після кутового, до того ж, якщо не помиляюся, з того ж флангу, на ті ж самі ворота, що й проти Олександрії. В чому причина, на вашу думку, такої невдалої гри на стандартах суперника?

– Тут я нічого нового не відкрию. Тут іде персональна відповідальність футболістів. Не буду називати їхні прізвища, я їм усе сказав у роздягальні тільки що. Зробимо ще аналіз на холодну голову, щоб зайвого не наговорити. Тут іде персональна відповідальність кожного гравця, вони знають, що робити. Ми все показуємо, все розказуємо, награємо на тренуваннях – і виходимо, від цього отримуємо м’яч у свої ворота, – сказав Первак для УПЛ ТБ.

До слова, наразі Лівий Берег посідає 13-те місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги з 22-ма очками після 24-х турів чемпіонату.

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