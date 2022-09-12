Після шостої поспіль поразки у Бундеслізі Томас Райс був звільнений.

У понеділок, 12 вересня Бохум звільнив Томаса Райса з посади головного тренера, повідомляється на офіційному сайті рурського клубу. Останньою краплею для керівництва стала поразка команди від Шальке (1:3) у шостому турі Бундесліги.

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Райс пропрацював у Бохумі майже три роки. За цей час тренерові вдалося повернути скромний рурський клуб до елітного дивізіону.

Цікаво, що влітку Томас відмовився від пролонгації чинного контракту через деякі сумніви. Бохум продовжить виплачувати тренерові зарплату до літа 2023 року.

Разом з Райсом команду залишив його вірний помічник Маркус Геллхаус. Тимчасовим тренером Бохума стане тренер команди U-19 Хайко Бутчер.

Нагадаємо, що Бохум розпочав цей сезон з шести поспіль поразок у чемпіонаті.

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