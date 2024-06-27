Між бельгійськими футболістами та вболівальниками відбувся конфлікт після нічиєї на Євро-2024 зі збірною України.

Бельгія на останніх хвилинах матчу з Україною потягувала час, щоб не ризикувати. Вболівальники почали свистіти. Невдоволені крики посилились після фінального свистка, коли гравці спробували підійти до трибун і відсвяткувати вихід у плей-офф.

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"Ми вийшли в плей-офф і пишаємося цим. Команда не розуміє реакцію фанів. Це дуже розчаровує. Ми вирішили забратись в роздягальню, бо свист – це не нормально. Не варто забувати минуле Бельгії. А зараз ми виступаємо на кожному турнірі", – цитує Янніка Карраско HLN.

"Ми намагались перемогти, до останніх хвилин шукали удар. Але в підсумку не хотіли ризикувати, як і Англія. Ми могли пропустити та вилетіти. Нам потрібні вболівальники. Вони нам потрібні проти Франції. Це все, що я можу сказати", – додав Кевін де Брюйне.

Бельгія потрапила в плей-офф з другого місця групи. Суперником "дияволів" в 1/8 фіналу стане Франція. На двох попередніх чемпіонатах Європи "золоте покоління" Бельгії вилітало у чвертьфіналах.

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