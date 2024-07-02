У вівторок, 2 липня, Емполі на своєму офіційному сайті оголосив ім'я нового наставника. Ним став Роберто Д'Аверса, який замінив на цій посаді Давіде Ніколу і підписав контракт до літа 2026 року. Тосканський клуб стане п'ятим у тренерській кар'єрі Д'Аверси після Віртуса Ланчано, Парми, Сампдорії та Лечче.

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Роберто був звільнений з Лечче під час сезону 2023/24 після низки поганих результатів і бійки з форвардом Верони Тома Анрі. Після поразки своєї команди в грі з "мастифами" наставник накинувся на гравця суперника з кулаками. Керівництво Лечче визнало таку поведінку такою, що ганьбить клуб, і розпрощалося з тренером.

Нагадаємо, що в сезоні 2023/24 кольори Емполі захищав Віктор Коваленко. Він виступав за тосканців на правах оренди, яка завершилася наприкінці червня. Наразі українець знову повернувся в Аталанту.

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