"Команда грала на інший результат", – Пятов розчарований нічиєю з Інтером
Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов підбив підсумки нічиєї з міланським Інтером.
"Команда грала на інший результат. Ми показали це своєю грою. І будемо боротися за свої очки без компромісів. Зараз всі думки з Лассіною Траоре. Здоров'я", – написав Пятов після матчу у своєму Instagram.
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Нагадаємо, наприкінці 10-ї хвилини Ласіна Траоре невдало приземлився після зіткнення з Дюмфрісом, його довелося забирати за допомогою спеціального автомобіля. Тоді як сейви Пятова дозволили Шахтарю втримати безгольову нічию у матчі з Інтером та набрати перше очко у Лізі чемпіонів.
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