МЛС, фінал плей-офф

Коламбус Крю – Сіетл Саундерс – 3:0

Голи: Зелараян, 25, 82, Етьєн, 31

Сіетл виграв лігу минулого року, але захистити титул не вдалося. Ще в першому таймі господарі здобули комфортну перевагу у два голи.

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Сольний концерт влаштував Лукас Зелараян. Аргентинський форвард Коламбуса спочатку сам замкнув подачу з лівого флангу, а потім віддав ідеальний пас на Етьєна – 2:0. Гості здійснили кілька спроб відігратися, але все марно. На 82 хвилині Зелараян виконав контрольний в голову, розстрілявши ворота суперника з меж карного майданчика.

Коламбус лише вдруге у своїй історії виграв плей-офф МЛС (минулого разу у 2008 році). За "чорно-золотих" виступає нападник Фанендо Аді, який свого часу захищав кольори Металурга Д, Динамо і Таврії. Щоправда, нігерієць просидів весь фінал на лаві запасних.

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