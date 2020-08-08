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Команда Другої ліги пережила пожежу в автобусі під час поїздки на матч

11:47 - Читать на русском
Команда Другої ліги пережила пожежу в автобусі під час поїздки на матч
Енергія (Нова Каховка)

Неприємний інцидент трапився з друголіговою Енергією, коли команда їхала на контрольний матч в Одесу.

Коли футболісти з Нової Каховки під'їжджали до Миколаєва, машини, які проїжджали повз, сигналізували про несправність автобуса. Після зупинки водій побачив, що з задньої частини транспортного засобу виривається полум'я і дим. Як виявилося, загоряння сталося через спеку, повідомляє SportArena.

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Завдяки організаторським здібностям головного тренера Олега Федорчука і його помічників, вдалося швидко вивести футболістів, поки водій займався ліквідацією пожежі. У підсумку обійшлося легким переляком, Енергія навіть змогла доїхати до Одеси, де у спарингу обіграла Реал Фарму – 3:1.

"Героями себе не вважаємо. Так, мені з моїми помічниками довелося ледь не зі свистком організовувати грамотний вихід команди, щоб не було паніки і тисняви, і ніхто не обгорів. Але треба віддати належне нашим хлопцям, вони швидко зорієнтувалися і правильно діяли. Молодці, справжня команда!" – прокоментував інцидент Федорчук.

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Теги
Олег Олег Федорчук футбольні курйози Друга ліга Енергія Нова Каховка Енергія Нова Каховка
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