Команда Чемпіоншипу виставлена на аукціон – англійський фанат оригінально відреагував на невдачі своїх улюбленців

Один із вболівальників англійського Сток Сіті креативно відреагував на серію невдач улюбленої команди.

Вболівальник опублікував оригінальне оголошення про продаж команди на eBay.

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"Перший склад команди. Стан: на деталі або не працює. Не підходить для вирішення завдань, для яких купується, ненадійний і непередбачуваний. Багато футболістів – нижче середнього рівня, ставлення сумнівне, працьовитість погана, не рекомендується використовувати для вигулювання собак, оскільки не може втримати лідерство", – зазначено в описі.

На даний момент лот отримав 112 пропозицій, найбільша з яких – 65,1 тисячі фунтів.

Зазначимо, що після 23 турів Чемпіоншипу Сток Сіті посідає передостаннє місце в турнірній таблиці, набравши 18 очок.

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