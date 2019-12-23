toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АТАЛАНТА - МІЛАН ТОТТЕНХЕМ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - ЛАЦІО

Команда Чемпіоншипу виставлена на аукціон – англійський фанат оригінально відреагував на невдачі своїх улюбленців

11:42 318 Читать на русском
Команда Чемпіоншипу виставлена на аукціон – англійський фанат оригінально відреагував на невдачі своїх улюбленців
Гравець Сток Сіті Джо Аллен / ВВС

Один із вболівальників англійського Сток Сіті креативно відреагував на серію невдач улюбленої команди.

Вболівальник опублікував оригінальне оголошення про продаж команди на eBay.

ПСЖ готовий вкласти гроші в Лідс – клуб Чемпіоншипу сподівається стати конкурентом Манчестер Сіті

"Перший склад команди. Стан: на деталі або не працює. Не підходить для вирішення завдань, для яких купується, ненадійний і непередбачуваний. Багато футболістів – нижче середнього рівня, ставлення сумнівне, працьовитість погана, не рекомендується використовувати для вигулювання собак, оскільки не може втримати лідерство", – зазначено в описі.

На даний момент лот отримав 112 пропозицій, найбільша з яких – 65,1 тисячі фунтів.

Зазначимо, що після 23 турів Чемпіоншипу Сток Сіті посідає передостаннє місце в турнірній таблиці, набравши 18 очок.

Золоті 70-ті: Матч століття, легенда Динамо, німецьке порно 12:0 і ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
Наполі готовий продати одного з лідерів за смішну суму – на гравця претендують клуби АПЛ та Бундесліги
10:23
1389
Теги
Сток Сіті Сток Сіті Англія Чемпіоншип
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
4
год
:
54
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук