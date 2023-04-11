Омонія, у якій грають два українці, нічого не змогла протиставити Арісу у кіпрській першості.

Чемпіонат Кіпру, чемпіонська група

Омонія – Аріс – 0:3

Голи: Бенгтссон, 26, Бабіка, 79, Браун, 82

У заявку на поєдинок не потрапив Роман Безус. Це очікувано, адже ЗМІ повідомляли, що екс-гравець Динамо відсторонений від тренувань, він посварився з одним із партнерів під час занять. Артем Бєсєдін розпочав зі старту.

Безус відсторонений від тренувань з Омонією, – ЗМІ

Проте Омонія була безапеляційно розгромлена командою, у складі якої провів 83 хвилин представник терористів Олександр Кокорін. Бєсєдін відіграв увесь поєдинок, але результативними діями, як і його одноклубники, не відзначився.

Перемога дозволила Арісу повернути лідерство у чемпіонській групі кіпрської першості. Колектив українців залишився на 6-й останній сходинці.

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