Аль-Шабаб та Аль-Хіляль розписали нічию в матчі 29-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії 2024/25, 29-й тур

Аль-Хіляль – Аль-Шабаб – 2:2

Голи: Мілінковіч-Савіч, 31, Аль-Давсарі, 46 – Поденсе, 7, Аль Швірех, 68

Бущан не потрапив навіть до заявки Аль-Шабаба на гру з Аль-Хілялем. Команда українця вийшла вперед завдяки голу Поденсе на 7-й хвилині, однак Аль-Хіляль відігрався до перерви, відзначився Мілінковіч-Савіч.

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А одразу на старті другого тайму вже Аль-Хіляль вийшов вперед – на 46-й хвилині Аль-Давсарі (який асистував у моменті з першим голом) вже вивів вперед чинного чемпіона. Однак, Аль Швірех зрівняв рахунок на 68-й хвилині, а Амдалла на 71-й навіть забив ще один, але гол скасували через офсайд. В підсумку, гра так і завершилась з рахунком 2:2.

Додамо, що Аль-Хіляль з 62 очками залишився на другому місці, що дарує шанс Аль-Іттіхаду, який пізніше розпочав гру з Аль-Іттіфаком (65 балів на момент початку). Аль-Наср Роналду третій з 57 пунктами, але має гру в запасі.

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