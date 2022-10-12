"Попри останні невдачі у Лізі Європи, ми добре діяли з точки зору командної гри. Просто чогось не вистачало. Сподіваюся, поразки ніяк не вплинули на наш психологічний стан. Завтра вийдемо на поле і показуватимемо свій максимум.

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Думаю, такі речі (обстріл Києва та інших міст України – прим.) впливають на кожного українця, подібне дуже важко переживати. Звісно, команда була у траурі, вважаю, у 21-му столітті такі речі неприпустимі. Наші футболісти розуміють, що за допомогою футболу ми можемо подарувати людям приємні емоції та трохи відволікти їх від того, що відбувається на Батьківщині", – цитує Забарного офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після екватору групового етапу кияни розташувалися на останньому місці в квартеті В, програвши усі три матчі. Номінально домашній поєдинок з Ренном відбудеться завтра, 13 жовтня, у Кракові. Стартовий свисток пролунає о 19:45.

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